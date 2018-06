A China lamentou a denúncia apresentada à Organização Mundial do Comércio (OMC) pela União Europeia (UE), que acusa Pequim de impor transferências "injustas" de tecnologia às empresas estrangeiras.

A UE denunciou o gigante asiático na sexta-feira por "prejudicas os direitos de propriedade intelectual das empresas europeias".

"As empresas europeias que chegam a China são obrigadas a conceder a propriedade ou os direitos de uso de sua tecnologia a entidades nacionais chinesas, algo que viola as obrigações da OMC de tratar as empresas estrangeiras em pé de igualdade", afirmou o Executivo da UE.

"A China lamenta a denúncia europeia e tratará esta questão de acordo com os procedimentos de solução de divergências em vigor dentro da OMC", reagiu o ministério chinês do Comércio em um comunicado.

Pequim defendeu a política de seu país.

"A China sempre deu grande importância à defesa dos direitos de propriedade intelectual e já adotou várias medidas eficazes para proteger os direitos e interesses legítimos dos que os possuem", insistiu o ministério.

"Os progressos são evidentes e visíveis", completou o comunicado.

* AFP