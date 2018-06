Uma empresa especializada em comprar companhias, fazê-las crescer e depois revender é a nova dona das operações da Walmart no Brasil. Controladora da rede gaúcha Quero-Quero, a gestora de investimentos Advent International vai ficar com 80% do negócio – o restante segue com a varejista americana.

Na tentativa de começar a reverter a sequência de maus resultados no mercado nacional, a tendência é de apostar mais no setor de atacarejo (lojas que vendem para pessoas jurídicas e físicas) e pontos menores, de vizinhança. O valor da transação não foi revelado, mas cogita-se que o Walmart receberá apenas percentual referente ao desempenho da operação daqui para a frente.

Em 20 anos no país, a Advent já aplicou cerca de R$ 16 bilhões em 57 empresas brasileiras. Hoje, tem na carteira negócios como Estácio (Ensino Superior), Easyinvest (serviços financeiros), Restoque (varejista dona de marcas como Le Lis Blanc e Dudalina) e IMC (restaurantes Viena e Frango Assado).

A intenção não seria reestruturar o negócio por meio de cortes e enxugamentos, mas via expansão.

Quando comprou a Quero-Quero, em 2008, a rede de materiais de construção tinha 170 lojas. Hoje, são 260 e a gestora prepara a abertura de capital da empresa na bolsa, provavelmente ainda neste ano. O grupo de educação Kroton tinha 40 mil alunos antes da chegada da Advent, em 2009. Quando saiu, em 2013, eram mais de 1 milhão.

— Gestores de private equity como a Advent compram empresas, colocam a gestão que consideram mais adequada para crescer e ganhar valor. Depois de alguns anos, vendem por preço maior. O estilo da Advent é investir para fazer crescimento e ficar no negócio pelo tempo necessário — diz Clovis Meurer, diretor e sócio da CRP, companhia gaúcha pioneira no private equity no país, e ex-presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap).

À frente da Advent no Brasil, o sócio-gerente Patrice Etlin disse nesta segunda-feira (4) que, além de continuar a oferecer preços baixos, quer melhorar a experiência de compra dos consumidores nas lojas.

