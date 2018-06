A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. Diferentemente do publicado, a União concedeu R$ 239,52 bilhões em garantias até o primeiro quadrimestre de 2018, e, não, no primeiro quadrimestre de 2018. Seguem texto e títulos corrigidos.

A União concedeu R$ 239,52 bilhões em garantias até primeiro quadrimestre de 2018, de acordo com relatório divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 4. O saldo corresponde a R$ 111,64 bilhões em operações de crédito internas e R$ 127,88 bilhões em operações de crédito externas.

Os Estados com maior saldo em operações de crédito garantidas são Rio de Janeiro, com 14,9% (R$ 35,59 bilhões), São Paulo, com 11,8% (R$ 28,20 bilhões). Entre os municípios, o maior saldo foi do município do Rio de Janeiro, com saldo de R$ 6,84 bilhões, equivalente a 2,9% do total de operações de crédito .

Os principais credores são bancos federais, que concentra 96,4% das operações de crédito internas (R$ 107,48 bilhões). BNDES tem 18,5% das operações, Banco do Brasil 18,3% e Caixa 7,8%. Nas operações de crédito externa, 85,8% (R$ 109,59 bilhões) das operações foram concedidas para contratação com organismos multilaterais (BIRD, BID e CAF).

Nos quatro primeiros meses do ano, o Tesouro Nacional honrou R$ 766,17 milhões em operações não pagas por entes, principalmente para o Estado do Rio de Janeiro (R$ 743,51 milhões) e Roraima (R$ 13,91 milhões)