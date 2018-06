O Instituto Datafolha registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nova pesquisa de intenção de voto para as eleições majoritárias de outubro, com previsão de divulgação para domingo, 10. É a primeira pesquisa do instituto após a greve dos caminhoneiros. O último levantamento do Datafolha foi divulgado em 15 de abril, uma semana após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa seguirá o mesmo questionário da edição de abril do levantamento, considerando nove cenários distintos de primeiro turno e a presença de Lula em três deles. Na pesquisa divulgada hoje pelo Instituto DataPoder360, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) aparece como vencedor em todos os cenários propostos, considerando que Lula foi excluído da sondagem.

Em relação ao segundo turno, o Datafolha fará simulações com Lula, Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT) e Jaques Wagner (PT).