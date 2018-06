Às vésperas da Copa do Mundo de 2018, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) alerta para a necessidade de imunização contra o sarampo para quem vai viajar para a Rússia. A vacina deve ser tomada com, pelo menos, dez dias de antecedência da data do embarque. Em Santa Catarina, até 29 de maio de 2018, foram aplicadas 76.143 doses da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba.

Os viajantes precisam estar com as vacinas em dia, especialmente contra o sarampo, já que dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a Europa teve um aumento de 400% nos casos da doença em 2017 em relação a 2016.

— O expressivo aumento de casos na Europa e os casos já registrados no Brasil, nos estados de Roraima, Manaus e Rio Grande do Sul em 2018, servem de alerta para a população que ainda não está imunizada, pois o sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode deixar sequelas graves — afirma o Diretor da Dive/SC, Eduardo Macário.

Ele alerta, ainda, que o estado enfrenta dificuldades para atingir boas taxas de imunização entre os adultos.

O esquema vacinal vigente disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) é de uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e a segunda dose (com a vacina tetraviral, que também protege contra a varicela) aos 15 meses. Adultos, com até 49 anos de idade, sem histórico da doença e/ou sem comprovante vacinal também devem ser vacinados. Apenas as pessoas imunodeprimidas e as mulheres grávidas não devem receber a vacina. No caso das gestantes, elas devem esperar para serem vacinadas após o parto.

Os casos registrados no Brasil mobilizam um reforço nas ações de detecção precoce de casos suspeitos e uma organização de respostas rápidas e coordenadas, além da imunização dos profissionais de saúde. No caso dos profissionais de saúde, para serem imunizados, são necessárias duas doses com um intervalo de 30 dias entre elas, independentemente da idade.

Sobre a doença

Sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância, mas que também acomete adultos. Os sintomas iniciais apresentados são: febre alta, acima de 38,5 °C, acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e coriza. Após esses sintomas, geralmente há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e morte, além de diarreias e até infecções no encéfalo. Acomete com maior gravidade os desnutridos, recém-nascidos, as gestantes e as pessoas portadoras de imunodeficiências.

A transmissão da doença ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreção expelida ao tossir, espirrar ou falar. O vírus pode ser transmitido do quarto ao sexto dia antes do aparecimento das manchas vermelhas e até o quarto dia após. Em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a circulação em locais públicos.

Protesto de caminhoneiros suspendeu 2 mil cirurgias eletivas em SC

72% dos brasileiros que tentam parar de fumar não conseguem, diz estudo