Duas mulheres morreram em um acidente de trânsito na SC-108, em Blumenau, no início da tarde deste sábado. Elas estavam em um carro que bateu de frente contra um caminhão no km 67,900 da rodovia às 13h55min. O motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do Celta com placas de Blumenau pode ter perdido o controle da direção quando fazia a curva na Serra da Vila Itoupava. Ainda conforme a PMRv, a condutora tinha 42 anos e a passageira, 65, e moravam em Blumenau. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local

Já o motorista do caminhão, com placas de Porto Alegre, tinha 27 anos. Ele saiu ileso. O helicóptero Arcanjo e quatro viaturas foram enviadas ao local. O caminhão vinha de Guaramirim e estava descendo a serra.

Acidente na tarde deste sábado Foto: Jean Mazzonetto / NSC TV