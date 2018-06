Duas pessoas morreram em uma acidente de trânsito na manhã deste sábado em Treze de Maio, no Sul de Santa Catarina. A colisão frontal foi registrada às 9h20min no km 19 da SC-441.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma mulher, de 57 anos, que conduzia um Fox, e o passageiro, de 47, morreram no local. Ainda conforme a PMRv, ambos estavam sem cinto de segurança no momento do acidente. Eles eram moradores do município de Treze de Maio.

O motorista do outro veículo, um X1, de 28 anos, também é morador de Treze de Maio e teve ferimentos leves. A PMRv não soube precisar as causas do acidente, mas diz que o trecho tem uma curva acentuada.

Duas mulheres morrem em acidente de trânsito em Blumenau neste sábado