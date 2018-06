Os esclarecimentos prestados à Policia Federal por um dos sócios do grupo Libra, o empresário Gonçalo Torrealba, contradizem as respostas dadas aos investigadores pelo presidente Michel Temer. Os investigadores apuram a participação do Coronel Lima nas campanhas do emedebistas. As informações são do portal G1.

No depoimento de Torrealba, no âmbito da Operação Skala, ele afirmou que recebeu um pedido do Coronel Lima, amigo pessoal do presidente, para doação de campanha à candidatura de Michel Temer a deputado federal "há mais de dez anos".

Em janeiro, Temer foi questionado pela PF sobre a participação do amigo em suas campanhas. Por escrito, Temer disse:

"O Sr. João Batista me auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos".

Coronel Lima é investigado junto com Temer em inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) e apura se o presidente recebeu propina para editar decreto que favoreceria empresas do ramo portuário, entre elas o grupo Libra.

Contraponto

Por meio de nota, o grupo Libra disse que "está sempre à disposição das autoridades para os esclarecimentos pertinentes".

Leia todas as notícias de Política no Diário Catarinense