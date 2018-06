Cerca de 18.000 soldados de 19 países, principalmente membros da Otan, participam no exercício militar Saber Strike, que começa neste domingo, na Polônia e nos Países Bálticos, liderado pelos Estados Undos no flanco oriental da Aliança Atlântica.

Estas manobras, uma das mais importantes na Europa das forças americanas desde o final da Guerra Fria, estão destinadas a tranquilar os Estados europeus aliados de Washington situados a leste, preocupados com as manobras militares russas perto de suas fronteiras e com o conflito no leste da Ucrânia.

A oitava edição deste exercício militar anual, que transcorrerá de 3 a 15 de junho, coincide co a informação conhecida na semana passada de que a Polônia poderá participar financeiramente para aumentar a presenças das forças americanas em seu território.

