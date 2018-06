Onze pessoas morreram e nove ficaram feridas nesta terça-feira em uma explosão em uma mina de ferro na província de Liaoning (nordeste).

Outras 25 pessoas continuam desaparecidas na mina, que é explorada pela CChina National Coal Group, segundo o canal local CCTV.

A China apresenta muitos problemas com suas minas. Em maio de 2017, 18 trabalhadores em uma mina de carvão do centro do país morreram em uma explosão de gás.

* AFP