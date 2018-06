A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) fez um apelo aos governos para que aumentem rapidamente os investimentos e a capacidade de seus aeroportos ante o boom do transporte aéreo nos próximos anos.

"Temos uma crise de capacidade. E não estamos vendo o investimento necessário em infraestruturas para resolvê-la", afirmou o diretor executivo da IATA, Alexandre de Juniac, na reunião anual da associação, que acontece em Sydney.

O número de passageiros aéreos no mundo deve alcançar 7,8 bilhões em 2036, número muito superior ao atual, um aumento para o qual nem os aeroportos nem as infraestruturas de controle estão preparados, de acordo com a IATA.

Juniac destacou que os governos estão delegando o investimento em infraestruturas ao setor privado, mas até agora os resultados não foram os esperados.

"Está claro que os aeroportos privatizados são mais caros. Mas não há muita diferença em relação aos aeroportos públicos em termos de eficiência ou de investimento", disse.

A IATA, que reúne 280 companhias aéreas, também apresentou nesta segunda-feira a previsão para o tráfego aéreo, que deve aumentar 6,5% este ano, a 4,36 bilhões de passageiros.

