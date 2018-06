A taxa anual de inflação ao consumidor da Turquia acelerou de 10,85% em abril para 12,15% em maio, atingindo o maior nível desde novembro do ano passado, segundo dados da agência de estatísticas do país, após um recente tombo na lira turca. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 12,03% no mês passado.

Em relação a abril, o índice de preços ao consumidor da Turquia subiu 1,62% em maio, também superando a projeção do mercado, que era de ganho de 1,5%.

Às 4h40 (de Brasília), o dólar se enfraquecia a 4,6276 liras turcas, ante 4,6535 liras antes da divulgação do indicador de inflação. Desde o começo do ano, porém, a lira já perdeu um quinto de seu valor tanto frente ao dólar quanto em relação ao euro.

Em abril, o banco central turco elevou sua previsão de inflação para este ano de 7,9% para 8,4%, citando projeções mais otimistas para as cotações do petróleo e a desvalorização da moeda doméstica. Fonte: Dow Jones Newswires.