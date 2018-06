Ao contrário de toda pompa e circunstância presenciada na posse de Pedro Parente na Petrobras, ocorrida em maio de 2016, no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades, convidados e mídia, o novo presidente da empresa, Ivan Monteiro, tomou posse oficialmente nesta terça-feira, 5, em uma cerimônia interna e discreta na empresa, bem ao estilo do executivo.

Monteiro, que chega ao mais alto cargo da estatal após o pedido de demissão de Parente, entrou na Petrobras em fevereiro de 2015 trazido pelo então presidente da estatal, Aldemir Bendine, hoje preso pela Operação Lava Jato. Monteiro é o 37º presidente da Petrobras, estatal fundada em outubro de 1953.