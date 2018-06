Uma jovem de 18 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia BR-280, em Corupá, no Norte de Santa Catarina. Luara Maria Tabalipa Buonaccorso era natural de São Bento do Sul e sua família vive em Rio Negrinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h de sábado, 2. Um veículo Citroen C4, guiado por Gelvane da Silva, de 27 anos, trafegava no sentido São Bento do Sul - Corupá, quando deslizou na pista e bateu de frente em um caminhão.

O motorista do carro ficou preso nas ferragens e, depois do atendimento emergencial, foi levado a um hospital de Jaraguá do Sul em estado crítico. O motorista do caminhão, de 31 anos, não ficou ferido.

