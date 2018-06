Na cópia do passaporte, o australiano aparece com o nome Daniel Marcos Philips

Morreu nessa quinta-feira (31), o australiano Christopher John Gott, de 63 anos, condenado por abuso sexual na Austrália, foragido há mais de 20 anos, que foi uma das vítimas de um atropelamento de 18 pessoas ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, no início do ano. As informações são do G1.

O australiano estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto — há mais de quatro meses em coma — que confirmou a morte dele. De acordo com o portal SBS, da Austrália, Gott morreu de falência múltipla de órgãos.

Gott e mais 17 pessoas foram atropeladas em janeiro no Calçadão de Copacabana por um carro desgovernado. O motorista disse que sofreu um ataque de epilepsia no momento do incidente. Entre as vítimas estava um bebê de oito meses.

Procurado por autoridades australianas pela condenação por pedofilia, ele foi descoberto pela Interpol no Rio de Janeiro. O australiano estava com um passaporte falso — com o nome de Daniel Marcos Philips — quando foi socorrido.

Segundo o jornal australiano The Australian, Gott chegou a ser condenado a seis anos de prisão e fugiu dois anos depois. Havia contra ele 17 denúncias diferentes de abuso sexual de crianças, incluindo uma acusação de estupro de uma criança menor de 14 anos e o abuso de um adolescente de 16 anos.

