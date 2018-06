O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul registrou contração anualizada de 2,2% no primeiro trimestre do ano, devido ao fraco desempenho dos setores agrícola, minerador e manufatureiro, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, conhecida como Stats SA.

O resultado negativo veio após o forte desempenho do quarto trimestre de 2017, quando a economia mais desenvolvida da África cresceu a uma taxa anualizada de 3,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.