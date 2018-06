O número de mortes por acidente de trânsito durante o feriado de Corpus Christi caiu 57,1% este ano em Santa Catara. O dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e são comparados com o feriado do ano passado. Neste ano, foram três morte contra sete em 2017. Também houve queda no total de acidentes e também de feriados. Segundo os dados da PRF, o saldo deste ano seria o menor desce 2015.

Ao todo, agentes da PRF atenderam a 76 ocorrências com 73 feridos este ano, sendo que ano passado foram 143 acidente e 150 feridos. Ou seja, foi percebido uma redução de 46,9% nos acidentes e de 51,3% no montante de pessoas feridas durante o período que vai de quarta-feira, dia 30 de maio, até domingo, dia 3 de junho.

De acordo com informações repassadas pela polícia, como efetivo já estava reforçado por conta das manifestações dos caminhoneiros autônomos no Estado, foi possível direcionar esses esforços para a fiscalização do trânsito a partir de quinta-feira, quando o movimento grevista foi encerrado pelos trabalhadores.

"Associado à fiscalização acentuada, o baixo movimento de veículos em função da falta de combustíveis registrada em vários municípios catarinenses, cooperou para a redução expressiva da violência no trânsito", afirmou a PRF.

Das três mortes registradas no feriado deste ano, duas foram por atropelamento, segundo a PRF. O primeiro ocorreu sexta-feira, na BR-282 em Joaçaba, e o outro na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A terceira morte ocorreu após uma batida de frente entre um caminhão e um carro na BR-280, em São Bento do Sul.

Ainda de acordo com a PRF, ao longo da operação ainda foram apreendidos 11 quilos de cocaína em Chapecó, 96 quilos de maconha em Barra Velha e drogas sintéticas em Joinville. Ainda durante as fiscalizações, foram registrados 4,2 mil veículos acida da velocidade permitida. Ao longo de todo o feriado foram aplicados 1,5 mil autos de infração, sendo que 42 deles foram por dirigir alcoolizado. Ao todo, três motoristas acabaram presos.

Operações Corpus Christi de anos anteriores nas rodovias federais de SC

2015: 253 acidentes, 146 feridos, 8 mortos

2016: 178 acidentes, 136 feridos, 13 mortos

2017: 143 acidentes, 150 feridos, 07 mortos

2018: 76 acidentes, 73 feridos, 3 mortos

Variação entre 2018 e 2017

-46,9% acidentes

-51,3% feridos

-57,1% mortos