A produção de petróleo no Brasil subiu 1,5% em abril, comparada ao mês anterior, e 2,3% em relação há um ano, atingindo 2,59 milhões de barris diários, informou o boletim mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção do pré-sal já representa 54,4% da produção total e em abril teve alta de 2,3% em relação ao mês anterior, atingindo 1,42 milhão de barris diários.

A produção de gás natural subiu 1,7% se comparado a março e 6% na comparação com abril de 2017, informou a ANP, totalizando 109 milhões de metros cúbicos diários. O aproveitamento do gás natural foi da ordem de 96,9%, aumento de 2,5% em relação ao mês anterior e redução de 11,2% comparado há um ano.

O campo de Lula, na bacia de Santos, continua como recordista de produção de petróleo, com média de 898 mil barris diários, e de gás natural, de 38 milhões de metros cúbicos.

Alvo de um programa do governo que visa estimular a produção por outras empresas, as bacias maduras terrestres contribuíram com 92,4 mil barris diários de petróleo e 3,8 milhões de gás natural, ou 116,6 mil boe/d. Desse total, 111,8 milhões de barris foram produzidos por dia pela Petrobras e o restante em concessões não operadas pela Petrobras em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Sergipe.

O Rio de Janeiro continua como o principal produtor de petróleo e gás natural do País, com 2,199 milhões de barris de óleo equivalente (boe/ dia), sendo 1,837 milhão de barris de petróleo, seguido do Espírito Santo (421,3 mil boe/d) e São Paulo (384,4 mil boe/d).

Já tendo como foco as bacias, Santos lidera com 1,621 milhão de boe/d, e Campos com 1,343 milhão de boe/d.