O Banco Central informou nesta terça-feira, 5, que o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, não se reunirá com o presidente Michel Temer na tarde de hoje. A agenda de Temer chegou a informar a realização do encontro com Ilan às 17h. No entanto, de acordo com o BC, essa reunião, que tem caráter ordinário, não ocorrerá em função das agendas das autoridades. Um novo encontro será marcado.