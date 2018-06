Secretários dos ministérios da Fazenda, Minas e Energia e representantes do setor discutem em reunião nesta segunda-feira, 4, a elaboração do decreto que dará subsídio para a redução de tributos sobre o diesel.

Até sexta-feira, o governo deverá editar um novo decreto prevendo subsídio equivalente a R$ 0,30 por litro de gasolina, já que, na quinta-feira, vence o decreto que está em vigor determinando a mesma redução. O novo decreto vai prever subvenção até o fim do ano, conforme anunciado pelo governo.

No total, para acabar com a greve dos caminhoneiros, o governo retirou R$ 0,46 por litro em tributos, sendo que R$ 0,16 por litro será coberto com a reoneração da folha de pagamentos e a redução de benefícios para exportadores, e os outros R$ 0,30 por litro por meio de um programa de subsídio.