O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, saudou nesta segunda-feira (4) os esforços para "deixar para trás a confrontação" do presidente americano, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Em princípio, os dois se reúnem em 12 de junho para uma cúpula histórica.

"Junto com a China, saudamos os avanços e os esforços que nos ajudarão a deixar para trás a falta de confiança e a confrontação e criarão um entorno saudável para (...) conseguir a desnuclearização da península coreana", declarou Lavrov à imprensa em Pretória.

"De maneira geral, queremos que, ao fim do processo - se acontecer, já que ainda não é 100% certo - decidamos garantias e princípios de paz, segurança e estabilidade no nordeste da Ásia em geral", acrescentou Lavrov, após se reunir com o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Li, em paralelo a uma reunião de chanceleres dos países do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

O arsenal nuclear norte-coreano e a melhora nas relações entre Washington e Pyongyang estão na ordem do dia da cúpula de 12 de junho em Singapura.

Trump confirmou sua presença na última sexta-feira, uma semana depois de tê-la anulado, denunciando a "hostilidade" de Pyongyang.

Se acontecer, será o primeiro encontro entre um presidente americano em exercício e um líder norte-coreano.

