A NSC Comunicação está disponibilizando acesso gratuito às edições digitais dos jornais DC, AN e SANTA a toda a população. A iniciativa visa garantir o acesso dos catarinenses ao conteúdo dos nossos jornais enquanto os problemas causados pela greve dos caminhoneiros persistirem.

As edições desta segunda-feira (4) estão disponíveis em versões digitais. Para ler no celular ou no tablet é necessário baixar o aplicativo "DC Jornal" na Play Store ou na App Store.

Para ler o Santa, clique aqui ou na imagem abaixo:

Para acessar o AN, clique aqui ou na imagem abaixo:

Para acessar o DC, clique aqui ou na imagem abaixo:

Como acessar

A NSC informa que a réplica da edição impressa também está disponível gratuitamente também no aplicativo DC Jornal Digital e no topo da capa do DC.

No celular ou tablet

1. Baixe o aplicativo do DC Jornal

iOS: baixe o aplicativo na App Store

Android: baixe o aplicativo na Play Store

2. Após acessar o app, escolha qual edição você quer acessar e clique em "MAIS DETALHES"

3. Clique na opção "BAIXAR" para fazer o donwload da edição

No computador

Ao clicar no ícone destacado acima, o assinante tem acesso à versão digital (réplica completa) dos jornais, conforme abaixo.

