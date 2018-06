A madrugada deste domingo( 3), foi de muito frio em Santa Catarina, especialmente na Serra. Em Urupema, a geada tomou conta da paisagem e os termômetros registraram -3º C, a menor temperatura do Estado nesta noite. Próximo dali, São Joaquim também registrou temperatura negativa, com -1º C, enquanto Bom Jardim da Serra ficou na casa dos 0º C. As informações são da Epagri/Ciram.

De acordo com o órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, a previsão é de que ao longo do domingo o tempo fique seco e ensolarado em todas as regiões. No Litoral, poderá haver rajadas de vento sul de intensidade moderada.

Em Florianópolis, termômetros registram 10ºC nesta manhã

Puchalski: Junho está só começando e já terá primeira massa de ar frio forte

Na segunda-feira (4), a previsão é de sol com aumento de nuvens em todas as regiões. No Oeste, Meio-Oeste e Planalto Norte, há possibilidade de chuva à noite, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. As baixas temperaturas da madrugada também poderão causar geadas as áreas altas do Planalto Sul.



