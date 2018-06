As autoridades tunisianas informaram que subiu para 35 o número de corpos de migrantes achados no mar depois do naufrágio de sua embarcação diante do litoral sul da Tunísia.

Outros 68 migrantes conseguiram sobreviver e foram resgatados.

Na madrugada deste domingo, um barco que transportava migrantes começou a afundar diante do litoral da província de Sfax, indicou o ministério do Interior.

O texto explica que entre os passageiros, 68 foram resgatados com vida e que os 35 corpos foram retirados da água, depois de um primeiro balanço que indicava onze mortos.

