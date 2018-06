Uma composição de trem descarrilou na manhã deste domingo (3), depois de ser atingida por um caminhão no cruzamento com a SC-108, conhecida como Rodovia do Arroz, em Guaramirim, no Norte do Estado.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Guaramirim, o acidente aconteceu às 5h30min e apenas o motorista do caminhão ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital São José, em Jaraguá do Sul, com suspeita de fratura da rótula do joelho esquerdo.

Foto: Divulgação / Defesa Civil SC

Com a colisão, a locomotiva saiu dos trilhos e sofreu problema de vazamento no tanque de combustível com capacidade para 10.000 litros de óleo diesel, além do óleo hidráulico para sua operação. Parte do óleo atingiu um córrego que irriga as plantações de arroz e uma equipe técnica foi para o local tentar conter o vazamento e recolher o produto derramado.

Devido às circunstâncias, os bombeiros informam que a rodovia ainda está bloqueada na manhã deste domingo para o trânsito de veículos.

Foto: Defesa Civil / Divulgação

Foto: Defesa Civil / Divulgação

Foto: Divulgação / Defesa Civil SC

