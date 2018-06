O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que os fazendeiros do país "não estão indo bem" há 15 anos e que México, Canadá e China os têm tratado de forma "injusta".

"Quando eu terminar as conversas comerciais, isso vai mudar", disse Trump em sua conta oficial no Twitter. "Grandes barreiras comerciais contra fazendeiros dos EUA, e outros negócios, serão finalmente rompidas".

Trump concluiu o tuíte afirmando que não haverá mais "déficits comerciais enormes".

Os EUA estão negociando com a China para evitar a imposição mútua de tarifas a importações e também discutem a revisão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, pela sigla em inglês) com Canadá e México.