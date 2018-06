Diretor do Conselho Nacional Econômico dos Estados Unidos, Larry Kudlow afirmou em entrevista à rede Fox News nesta terça-feira que o presidente Donald Trump pode abandonar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) e privilegiar negociações de acordos bilaterais com Canadá e México. A declaração é dada dias após os EUA imporem tarifas à importação de aço e alumínio dos dois parceiros, que por sua vez já anunciaram retaliações e que pretendem contestar o comportamento americano na Organização Mundial de Comércio (OMC).

Trump "contempla seriamente uma mudança nas negociações do Nafta", afirmou Kudlow. "A preferência dele agora, e ele me pediu para comunicar isso, é de fato negociar com México e Canadá separadamente", informou o assessor. "Ele pode agir rapidamente rumo a essas discussões bilaterais, em vez de como um todo", explicou.

"Trump é o maior reformador do comércio em décadas", afirmou Kudlow, durante a entrevista. Segundo ele, o sistema comercial global "está corrompido", porque não haveria reciprocidade. "Trump se considera um partidário do livre-comércio", garantiu o assessor, dizendo que há atualmente muitas práticas injustas de outros países, como o roubo de tecnologia.

Para Kudlow, os cortes de impostos e na regulação geram resultados no país. "Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nós somos a nação que mais cresce no mundo", disse.

Kudlow também comentou a reunião que o presidente americano deve ter neste mês com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. O principal assessor econômico de Trump disse que não espera um acordo no primeiro dia de negociações, prevendo ainda que as conversas devem prosseguir por um tempo.