Na madrugada deste domingo (3), cerca de 80 pessoas foram detidas e 15 policiais ficaram feridos durante tumultos ocorridos no festival de música Schlossgrabenfes — que começou na quinta-feira (31) e termina neste domingo — realizado em Darmstadt, no oeste da Alemanha. As informações são do site DW Brasil.

Os atos de violência começaram após uma multidão de jovens — muitos deles mascarados — avançar sobre as forças de segurança no centro da cidade, depois do encerramento de um dos shows do evento. De acordo com a imprensa local, os jovens jogaram garrafas e outros objetos contra policiais e veículos estacionados na região. Segundo a polícia, muitos dos detidos estavam fortemente alcoolizados. Reforçando seus efetivos, a polícia utilizou um helicóptero, que sobrevoou a área até que a ordem foi restabelecida.

O Schlossgrabenfest é o maior festival de música ao ar livre do estado de Hessen, reunindo vários shows, tem público estimado em 400 mil pessoas ao longo dos seus quatro dias de duração, de acordo com os organizadores.

O secretário do Interior de Hessen, Peter Beuth, pediu duras punições para os envolvidos nos tumultos.

— Este ato não é apenas um ataque monstruoso contra os policiais, mas também um ataque contra nosso Estado de Direito e nossa sociedade — condenou o político.

— Aqueles que atacam quem nos protege devem sentir claras condenações do Estado e da sociedade — acrescentou, pedindo endurecimento das penas para esses casos.

