Enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda defendia a manutenção da sua candidatura ao governo de Minas Gerais no Congresso Nacional Eleitoral do PSB, dirigentes do PT enviaram mensagens aos caciques pessebistas com a ameaça de resgatar a candidatura de Marília Arraes (PT-PE) ao governo de Pernambuco.

Durante Congresso Nacional Eleitoral do PSB, Lacerda defendeu a manutenção da sua candidatura ao governo mineiro, o que gerou mal-estar com dirigentes petistas.

O imbróglio é consequência do acordo nacional entre as duas siglas. Na semana passada, o PT retirou Marília Arraes da disputa para abrir espaço para a reeleição de Paulo Câmara (PSB). Em contrapartida, os pessebistas decidiram rifar Lacerda em Minas para impulsionar a campanha de Fernando Pimentel (PT), que também tenta a reeleição.

Lacerda se reunirá no início da tarde deste domingo, 5, com a direção nacional do partido para tentar evitar que o impasse termine com a exclusão do PSB da disputa para qualquer cargo eletivo em Minas.