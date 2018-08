Após oficializar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à Presidência, a direção nacional do PT se reúne, na tarde deste sábado, 4, para discutir a definição de um vice para a campanha presidencial.

Nesta manhã, lideres do partido fizeram um encontro com o PCdoB, ainda negociando uma aliança com o partido. O PT estuda as possibilidades de indicar um vice até segunda-feira, 6, quando deve registrar a ata da convenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou deixar o anúncio em aberto até o registro da candidatura, em 15 de agosto.

Os nomes colocados são os da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex prefeito Fernando Haddad. Em conversa com dirigentes sexta-feira, em Curitiba, o ex-presidente Lula pediu que o ex ministro Jaques Wagner também fosse consultado. Se o escolhido for Haddad, o PT, com aval de Lula, estará deflagrado o plano "B " poucas horas depois de a convenção partidária ter oficializado o nome de Lula como candidato do partido.