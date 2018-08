Uma van escolar roubada na terça-feira foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) algumas horas depois na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. Além do registro com o crime, o veículo ainda tinha 236 quilos de maconha em barras, encontrados dentro de sacos de lixo no banco dos passageiros.

Os agentes da PRF localizaram a van escolar, de marca Citroen Jumper e com placas de Imbituba, quando faziam uma ronda pela rodovia. O veículo estava estacionado no acostamento e sem ninguém dentro ou nas proximidades. Após inspecionar a van, os policiais encontraram as barras com a droga.

A unidade de Biguaçu fez a contagem oficial e encaminhou a carga de maconha, junto com a van, para a Delegacia de Polícia de Biguaçu. A Polícia Civil do município deve realizar a investigação do caso, tanto dos suspeitos quanto da origem da droga.

Foto: PRF / Divulgação

