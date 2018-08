Barrada pela cúpula nacional do PT de ser candidata ao governo de Pernambuco, o nome da vereadora do Recife Marília Arraes (PT) foi aclamado por militantes petistas durante convenção nacional do partido, neste sábado, 4, em São Paulo. Apoiadores gritaram o nome de Marília no momento em que foram anunciados os candidatos a governador do partido no País.

A tentativa de Marília ser candidata a governadora no Estado foi derrotada na Executiva e no Diretório Nacional do PT, após o partido fechar um acordo com o PSB que garantiu a neutralidade dos pessebistas na eleição presidencial. Marília está na convenção e ainda insiste em ser candidata.

O grupo do PT favorável à candidatura de Marília e contrário a uma aliança com o governador Paulo Câmara (PSB) em Pernambuco recorreu ao encontro estadual para tentar reverter a decisão, que ainda não foi anunciada.