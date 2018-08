O Banco da Reserva da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros na mínima recorde, em 1,5%. Como esperado, com isso a instituição completou dois anos de manutenção da política.

Analistas acreditam que a taxa deve seguir onde está por algum tempo. O crescimento contido nos salários, a inflação modesta e capacidade ociosa no mercado de trabalho podem levar o RBA a manter os juros em 2019 e potencialmente em 2020, afirmam economistas. O núcleo da inflação estava em 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro e em 1,9% na comparação anual. A meta do RBA é uma banda entre 2% e 3%, em um quadro de incertezas para o crescimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires.