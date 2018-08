Um dia após terem oficializado a chapa PSL e PRTB à Presidência da República, Jair Bolsonaro e o general Antônio Hamilton Mourão dividiram o palco em seminário direcionado ao público do agronegócio, realizado nesta segunda-feira (6), em Gramado, no Rio Grande do Sul. Iniciada com quase duas horas de atraso, a fala do candidato a presidente fez uma referência, logo no começo, à polêmica gerada pela manifestação de seu vice, General Mourão:

— A imprensa já volta as baterias pra cima dele e grande parte da nossa imprensa não merece credibilidade.

Embora tenha feito uma crítica aos sites que divulgaram a fala de seu parceiro de chapa, Bolsonaro não fez juízo sobre o conteúdo das afirmações. Mourão havia dito em Caxias do Sul (RS), horas antes, que o brasileiro herdou a indolência do índio e a malandragem do africano.

Ainda durante sua fala no seminário A Voz do Campo, Bolsonaro afirmou que não deixará passar as tratativas que ocorrem no Congresso sobre cobrança de ICMS dos produtores rurais e prometeu não criar mais impostos. O deputado disse ter garantido com seu economista, Paulo Guedes, que vai diminuir a carga tributária no Brasil, caso seja eleito. Prometeu também terminar com as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST):

— Vamos por um ponto final nas ações do MST. Isso passa pelo parlamento, mas, no que depender de nós, as ações serão tipificadas como terrorismo.

Dos 20 minutos disponíveis para falar, Bolsonaro usou apenas 12, deixando o restante do tempo para pronunciamentos do general Antônio Mourão.

O convite para Bolsonaro foi feito há vários meses, mas o candidato confirmou a presença no seminário nesse domingo (5). A assessoria do deputado fluminense informou que o candidato só poderia participar do evento nesta segunda (6), já que tinha uma reunião marcada com integrantes do PSL do RS no mesmo dia.

Bolsonaro pousou em Porto Alegre e, logo depois, foi de carro até Gramado, o que atrasou sua fala em uma hora e meia – estava programada para as 20h, mas ocorreu por volta das 21h30min. No hotel que sediava o evento, foi recepcionado por correligionários do PSL e por simpatizantes. Candidatos a deputados que foram até o centro de convenções se mostraram surpreendidos pelo fato de terem que pagar R$ 100 para assistir ao presidenciável.

O seminário é promovido pela rádio A Voz do Campo, de Santiago, e ocorre de segunda-feira (6) até quarta-feira (8), no Hotel Wish Serrano, em Gramado. Nesta terça-feira (07), participarão de painel os candidatos ao governo do Estado Jairo Jorge (PDT) e Mateus Bandeira (Novo) e à Presidência Alvaro Dias (Podemos) e João Amoedo (Novo). Mourão também palestra sobre segurança pública nesta terça-feira.

