A Câmara de Comércio Exterior (Camex) incluiu vários ex-tarifários na lista do 'Regime de Autopeças não Produzidas'. Com isso, os itens inseridos na relação terão alíquotas do Imposto de Importação reduzidas de 18%, 16% e 14% para 2%.

A decisão, que está publicada no Diário Oficial da União (DOU), também retirou alguns produtos da lista.