O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) zerou a alíquota do Imposto de Importação de sardinhas, por um período de seis meses. A decisão consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) que altera a Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul (Letec).

O benefício está limitado a uma cota de 25 mil toneladas trimestrais em importações licenciadas.