O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), descartou nesta terça-feira, 7, a possibilidade do Senado apreciar, em um esforço concentrado, pautas polêmicas, como é o caso da cessão onerosa e do PLC 77/2018, que permite a privatização de distribuidoras de energia.

"Nós temos três fatores que não recomendam qualquer tema que não seja consensual. O quórum ainda está baixo, estamos a dois meses de uma eleição e o atual governo tem baixíssima legitimidade ou quase nenhuma para tocar temas que interessam ao Brasil. Então recomenda o bom senso que possamos esperar a vontade soberana do povo brasileiro para que aí sim, com um novo presidente eleito, nós possamos ter a pauta desse novo governo já que estamos com um governo moribundo, fraco e sem credibilidade para discutir qualquer tema mais polêmico no Congresso Nacional", disse.

Cunha Lima participou nesta terça a reunião de líderes e disse que nenhum dos dois assuntos devem ser analisados pelo Plenário na sessão deliberativa desta terça-feira. "Estamos a dois meses da eleição, vamos aguardar o resultado para que o presidente ou a presidente eleita possa estabelecer a nova pauta para o País. Nada que tenha qualquer polêmica, e esses temas (cessão onerosa e PLC 77/2018) são polêmicos, será submetido a votação no Senado. Acredito que é um sentimento muito semelhante na Câmara", disse o senador tucano.

Nos bastidores, senadores da base destacam, inclusive, que nem o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), está presente em Brasília, o que enfraquece qualquer pedido do Palácio do Planalto para aprovar essas propostas.