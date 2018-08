Depois de deixar a vitória diante do Sport escapar no domingo, nos acréscimos, a Chapecoense chegou a seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Sequência que transforma esta campanha na pior do clube desde que subiu para a Série A, em 2014.

Com 18 pontos em 17 rodadas, o desempenho já é inferior ao do primeiro ano na Série A e também do ano passado, quando o time estava com 19 pontos no mesmo período. O melhor desempenho foi em 2015, com 24.

O pior desempenho no primeiro turno foi em 2014, quando o time terminou com 20 pontos e chegou ao final do campeonato com 43 pontos. Só não foi rebaixado porque o Vitória, 17º colocado, fez apenas 38. O Palmeiras, com 40 pontos, também escapou.

Só que normalmente o ponto de corte projetado gira em torno de 45 pontos para escapar. No ano passado, o time fez apenas 22 pontos no turno, mas deu uma arrancada impressionante, com melhor campanha do returno, somando 32 pontos, para alcançar a histórica oitava colocação.

É essa campanha que está ajudando a sustentar o técnico Gilson Kleina no cargo. Até o momento, foram apenas três vitórias no Campeonato Brasileiro e nove empates.





Permanência do técnico passa a ser questionada





O mau desempenho já começa a gerar questionamento sobre a permanência do técnico nas redes sociais. Mas a tendência da direção é bancar Kleina, principalmente porque o time perdeu jogadores na parada da Copa do Mundo, como Apodi, Arthur e Luiz Antônio.

Foram trazidas algumas reposições como Yann Rolim e o volante Orzusa. Ainda faltam estrear o atacante Victor Andrade, que estava em Portugal, e o meia Diego Torres, que veio do Deportes Iquique.

Nos próximos dias, a Chapecoense tem dois jogos seguidos diante do Corinthians, na Arena Condá, onde pode encaminhar seu futuro. No domingo, o confronto é válido pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, decide uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil.