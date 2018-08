O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, se reuniu nesta terça0feira com o colega iraniano, Mohammad Javad Zarif, no dia em que o governo dos Estados Unidos restabeleceu as sanções contra este país.

Zarif recebeu Ri e sua delegação na sede da chancelaria iraniana, mas os diplomatas não falaram com a imprensa. Em sua visita de dois dias, o ministro norte-coreano deve se reunir na quarta-feira com o presidente Hassan Rohani.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, os dois ministros "revisaram as relações bilaterais e os temas regionais do Oriente Médio".

A visita acontece no dia em que Washington restabeleceu severas sanções econômicas contra o Irã, depois do anúncio de maio do presidente Donald Trump de uma retirada unilateral do acordo nuclear iraniano assinado em 2015 com as grandes potências.

O governo dos Estados Unidos pressiona a Coreia do Norte a abandonar seu arsenal nuclear desde que Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un se comprometeram com uma "desnuclearização da península coreana".

* AFP