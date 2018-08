A Colômbia reconhece a Palestina como um Estado livre, independente e soberano, segundo uma carta da chancelaria, divulgada nesta quarta-feira (8).

"Gostaria de informar-lhes que, em nome do governo da Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos decidiu reconhecer a palestina como um Estado livre, independente e soberano", diz a carta, datada de 3 de agosto, e assinada pela ex-chanceler Maria Angel Holguín.

O documento foi divulgado às vésperas da posse do novo presidente, Iván Duque, na terça, 7 de agosto.

Junto com o Panamá, a Colômbia era o único país da região a não fazer o reconhecimento.

A missão diplomática de Palestina em Bogotá, assegurou à AFP que a decisão lhe foi notificada na sexta-feira passada.

O recém-empossado ministro das Relações Exteriores, Carlos Holmes, disse que vai revisar as implicações do pronunciamento do governo antecessor, conforme o direito internacional e a manutenção das boas relações diplomáticas.

"Para o governo é prioritário manter as relações de cooperação com seus aliados e amigos e contribuir para a paz e a segurança internacional", informou o chefe da diplomacia.

Aliada histórica dos Estados Unidos, a Colômbia mantém uma relação estreita com Israel.

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, tinha previsto chegar à Colômbia na segunda-feira, mas adiou a viagem na última hora, alegando as tensões na fronteira com a Faixa de Gaza;

A Palestina, por sua vez, agradeceu e comemorou o anúncio em um comunicado no qual destacou como um "sinônimo de um profundo trabalho de aproximação entre os governos colombiano e palestino".

"Estamos certos de que contribuirá significativamente para gerar as condições necessárias nas buscas da paz no Oriente Médio", acrescentou a mensagem.

* AFP