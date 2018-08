Neste sábado, o PSL homologou a candidatura do comandante Carlos Moisés da Silva para o governo do Estado. A vice será a advogada Daniela Reinehr. Para o Senado, foi confirmado o nome de Lucas Esmeraldino, presidente estadual da sigla.

O projeto maior do PSL no Estado é potencializar a pré-candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, líder em todas as pesquisas em Santa Catarina.

O candidato ao governo, comandante Carlos Moises da Silva, afirma que a missão será árdua, mas não é impossível, para quem quer ver um futuro melhor para as famílias e a mudança da velha política:

- Nossa meta agora é fazer uma campanha limpa, com propostas, demonstrar onde estão os problemas do Estado e dizer como serão resolvidos. Atuar, principalmente, na saúde, educação, segurança e infraestrutura, é abrir Santa Catarina para o desenvolvimento. Sem esses itens, não há caminho para a ordem e o progresso.

O escolhido pelo partido pelo PSL tem carreira no Corpo de Bombeiros, foi coordenador da Defesa Civil, assessor na Secretaria de Justiça e Cidadania e é advogado.

