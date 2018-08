Estão abertas 96 novas vagas em quatro Centros de Educação Profissional (Cedup) de Santa Catarina.

Os interessados nos cursos técnicos de Engermagem (Lages), Análises clínicas (Blumenau), Estética (Chapecó) e Saúde Bucal (Mafra) devem se inscrever nos próprios centros profissionalizantes. As aulas começam entre agosto e setembro, de acordo com o calendário escolar elaborado pelas unidades. Confira abaixo o número de vagas.

Cursos e vagas

LAGES - CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA

Curso: Técnico em Enfermagem

Vagas: 25

BLUMENAU - CEDUP HERMANN HERING

Curso: Técnico em Análises Clínicas

Vagas: 25

CHAPECÓ - CEDUP DE CHAPECÓ

Curso: Técnico em Estética

Vagas: 23

MAFRA - CEDUP DE MAFRA

Curso: Técnico em Saúde Bucal

Vagas: 23

Impasse

No final de junho, a Secretaria de Estado da Educação havia decidido não abrir novas turmas do Cedup e tornar a matrícula anual em vez de semestral, a exemplo do que ocorre na educação básica. A justificativa era de garantir equilíbrio entre a oferta e a procura de vagas. Houve protestos contra a medida por parte de professores e alunos.

A secretaria reconsiderou medida anterior e anunciou a abertura de matrículas para o segundo semestre letivo em 18 unidades do Cedup.

