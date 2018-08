A direção do PT está reunida na tarde deste domingo, 5, para bater o martelo sobre a vaga de vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial.

Integrantes da Executiva Nacional do partido, da coordenação de campanha e da equipe do plano de governo estão reunidos na sede nacional do PT, em São Paulo, e chamaram a imprensa para, possivelmente, anunciar a decisão. As lideranças começaram a chegar por volta das 16 horas para o encontro.

Logo na entrada, petistas brincavam com a expectativa em torno do nome e evitaram antecipar o anúncio. Também neste domingo, dirigentes do PT se reuniram com o PCdoB para negociar uma aliança. Um dos petistas classificou o encontro como "conversa de aliados".