A equipe jurídica que assessora o PT na área eleitoral identificou, até a noite deste domingo, 5, duas ações que pedem a impugnação do registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os advogados vão se manifestar alegando que a Justiça Eleitoral não pode decidir sobre a candidatura antes do registro da chapa, programado para o dia 15 de agosto.

O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira esteve reunido, neste domingo, com a direção do PT para definir os detalhes da indicação do candidato a vice e do processo de registro da candidatura.