As tempestades tropicais Ileana e John ganhavam força nesta segunda-feira, quando se espera que se transformem em furacões em frente à costa do Pacífico mexicano, onde ambos os sistemas sopram paralelamente em uma rota que os afasta em direção ao noroeste.

Ileana, cujo centro se situava na tarde de segunda-feira 305 km ao sudeste da cidade portuária de Manzanillo, no estado de Colima, registra ventos máximos sustentados de 100 km/hora, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

"Espera-se que Ileana se fortaleça como furacão mais tarde" nesta segunda, acrescentou.

O instituto emitiu um alerta de furacão para as próximas 36 horas de Punta San Telmo, no estado de Michoacán, até Playa Perula, no estado de Jalisco, que serão atingidos pelos ventos da tempestade.

O NHC prevê que Ileana começará a se dissipar na quarta-feira em seu deslocamento em direção ao noroeste "devido a sua proximidade com a tempestade tropical ou furacão John, que é muito maior".

John, 545 km ao sudoeste de Manzanillo, sopra com ventos máximos sustentados de 110 km/h, mas não representa uma ameaça para as costas em seu deslocamento, paralelo a Ileana, também mar adentro em direção ao noroeste.

"Prevê-se um rápido fortalecimento durante o próximo dia ou no seguinte, e John se transformará em furacão mais tarde na segunda-feira, e atingirá uma categoria maior na terça", escreveu o NHC.

Ambas as tempestades causarão cheias e correntes perigosas na costa sudoeste do México.

* AFP