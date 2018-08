O jornal "O Estado de S. Paulo" e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) iniciam hoje, em São Paulo, a série de debates com os economistas das principais campanhas à Presidência com Marco Antonio Rocha, responsável pelo capítulo econômico do candidato do PSOL, Guilherme Boulos.

Os economistas serão sabatinados por jornalistas do Grupo Estado e pesquisadores do FGV IBRE. Os debates serão mediados pela repórter especial do Estado Renata Agostini.

Os próximos convidados serão André Lara Resende, colaborador de Marina Silva (Rede); Gustavo Franco, coordenador do programa de João Amoêdo (Novo); Márcio Pochmann, do PT; José Márcio Camargo, que atua na campanha de Henrique Meirelles (MDB); Mauro Benevides, que comanda o plano de Ciro Gomes (PDT); Persio Arida, coordenador do programa econômico de Geraldo Alckmin (PSDB); e Paulo Guedes, economista de Jair Bolsonaro (PSL).

Os fóruns ocorrem no auditório da FGV (r. Itapeva, 432, Bela Vista), às 9h. A entrada é gratuita e limitada à lotação do espaço. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.