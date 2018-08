O plenário do Senado aprovou na quarta-feira, 8, o projeto de lei decorrente da MP 833 que isenta caminhões que circularem com eixo suspenso de pagar pedágio em todo território nacional. A proposta foi uma das medidas negociadas entre o governo federal e caminhoneiros para acabar com a paralisação de 11 dias feita por esses profissionais em estradas do País. Uma das emendas acatadas durante a tramitação da proposta, apresentada pelo senador Lasier Martins (PSD-RS), proíbe também as concessionárias de aumentarem o valor do pedágio para o motorista de veículo de passeio como forma de compensar a isenção. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.