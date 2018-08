Com o prazo para que os partidos apresentassem a ata final das convenções ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) encerrado nesta segunda-feira (6), as legendas partem agora para o próximo passo do processo eleitoral: o registro das candidaturas.

Os pedidos precisam ser feitos até 15 de agosto por meio do sistema CANDex ou pessoalmente, no TRE. No sistema, deverão ser inseridos os dados biográficos dos candidatos e informações sobre o partido e a coligação que integram. Até esta segunda, apenas o partido Novo havia pedido registro de candidaturas, para 16 concorrente ao cargo de deputado federal.

Confira quem são os candidatos ao governo de SC

Com a homologação das convenções, é permitida a formalização de contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física e virtual de comitês de candidatos e de partidos políticos. Porém, o efetivo desembolso financeiro somente pode ocorrer após a obtenção do número de registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e emissão de recibos eleitorais.

A partir do dia 16 estará autorizado fazer propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Será permitido se apresentar oficialmente como candidato em postagens nas redes sociais e sites, além de distribuir materiais gráficos nas ruas, estender faixas e fazer circular carros de som com jingles de campanha. A propaganda obrigatória em televisão e rádio começa em 31 de agosto e termina em 4 de outubro, com uma redução de 45 para 35 dias em relação às eleições de 2014.

Julgamento e prestação de contas em setembro

A lei eleitoral estipula o dia 17 de setembro como a data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, bem como os respectivos recursos, devem estar julgados. Até lá, mesmo nos casos em que há pedido de impugnação, a campanha ocorre normalmente, até uma decisão definitiva.

A primeira parcial da prestação de contas, constando o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro, deverá ser enviada à Justiça Eleitoral a partir do dia 9 de setembro.

O primeiro turno ocorre em 7 de outubro, quando 5.070.212 eleitores devem votar para deputado estadual e federal, governador, senador e presidente da República. O segundo turno, se houver, será em 28 de outubro.

Leia também:

Eleição ao governo de SC fica polarizada em três candidatos

Moacir Pereira: confira os bastidores das eleições em SC

Upiara Boschi: análise do cenário político catarinense

Eleições 2018: saiba quem são os pré-candidatos a presidente