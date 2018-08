O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) recebeu nesta terça-feira, às 18h29min, o primeiro registro de candidatura ao governo do Estado, do candidato Leonel Camasão (PSOL). A candidata a vice na chapa é Caroline Bellaguarda (PCB).

Confira quem são os candidatos ao governo de SC

Jornalista, Camasão tem 31 anos e participou de movimentos pela redução das tarifas de ônibus. Ingressou no PSOL em dezembro de 2008. Foi candidato a deputado federal em 2010, concorreu à Prefeitura de Joinville em 2012 e a deputado estadual em 2014. Foi presidente estadual do PSOL em 2013 e, atualmente, é presidente do PSOL de Florianópolis.

No país, o primeiro a registrar candidatura à Presidência da República também foi do PSOL, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) Guilherme Boulos. O pedido foi protocolado ainda na manhã de segunda-feira.

A chapa de Boulos terá a ativista indígena Sônia Guajajara (PSOL) como candidata à vice-presidente.

Prazo para registro

Os partidos têm até dia 15 de agosto para registrar as candidaturas. A legislação eleitoral prevê que o TRE julgue todos os pedidos até 17 de setembro.

