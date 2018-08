As encomendas à indústria da Alemanha tiveram queda de 4,0% em junho, na comparação com o mês anterior, pressionadas por uma forte baixa na demanda de fora da zona do euro. O indicador é um sinal de que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia pesam sobre os investimentos corporativos.

O Ministério da Economia alemão afirmou que as incertezas na política comercial "devem ter tido um papel" para o dado fraco. As encomendas à indústria vindas do exterior tiveram queda de 4,7% em junho ante maio, com uma baixa de 5,7% nos países de fora da zona do euro. As encomendas domésticas tiveram baixa de 2,8% na mesma comparação mensal.

As encomendas à indústria da Alemanha tiveram ainda queda de 0,8% em junho, na comparação anual, após ajustes sazonais. "Excetuando-se uma acentuada alta em maio, as encomendas ao setor industrial têm sido fracas neste ano", afirma o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.